У Чехії засуджений убивця довів у суді, що в'язниця зіпсувала йому Різдво

Засуджений до довічного ув’язнення у Чехії убивця Павел Нарожний виграв позов проти Пенітенціарної служби, яку звинуватив у тому, що вона у 2021 році навмисне на період різдвяних свят підселила його до камери з іншим засудженим убивцею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Суть позову полягала в тому, що протягом 21-29 грудня 2021 року Нарожного перевели до камери більш суворого режиму, де він перебував разом із засудженим на 30 років ув’язнення, серед іншого, за спробу вбивства співкамерника.

При цьому у в’язниці, де перебував Нарожний, були інші вільні камери. Водночас після 29 грудня Пенітенціарна служба Чехії сама скасувала його переведення.

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"У нього склалося враження, що Пенітенціарна служба намагалася позбутися його, і її дії зіпсували йому Різдво", – йдеться в позові.

Нарожний просив визнати факт так званого незаконного втручання з боку служби, зазначивши, що його тимчасовий співкамерник раніше забив іншого ув'язненого через те, що тюремний психіатр забрав у нього ліки.

У суді представники Пенітенціарної служби стверджували, що Нарожний не скаржився на свого сусіда по камері, історія про ліки нібито була вигадкою, і між ув'язненими під час спільного перебування в одній камері не було жодного конфлікту.

Зрештою, справа дійшла до Вищого адміністративного суду Чехії, який став на бік Нарожного. На думку суду, якщо той був безпроблемним ув'язненим, то його співкамерник становив реальний ризик насильницької поведінки відносно інших ув'язнених.

Павел Нарожний відбуває довічне ув'язнення у в’язниці Міров Оломоуцького краю Чехії після тривалого судового процесу, в результаті якого він був визнаний винним у вбивстві свого батька і його співмешканки.

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