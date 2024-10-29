В Чехии осужденный убийца доказал в суде, что тюрьма испортила ему Рождество

Приговоренный к пожизненному заключению в Чехии убийца Павел Нарожный выиграл иск против Пенитенциарной службы, которую обвинил в том, что она в 2021 году умышленно на период рождественских праздников подселила его в камеру с другим осужденным убийцей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Суть иска заключалась в том, что в течение 21-29 декабря 2021 года Нарожного перевели в камеру более строгого режима, где он находился вместе с осужденным к 30 годам заключения, среди прочего, за попытку убийства сокамерника.

При этом в тюрьме, где находился Нарожный, были другие свободные камеры. В то же время после 29 декабря Пенитенциарная служба Чехии сама отменила его перевод.

Реклама:

"У него сложилось впечатление, что Пенитенциарная служба пыталась избавиться от него, и ее действия испортили ему Рождество", – говорится в иске мужчины.

Тот просил признать факт так называемого незаконного вмешательства со стороны службы, отметив, что его временный сокамерник ранее избил другого заключенного из-за того, что тюремный психиатр забрал у него лекарства.

В суде представители Пенитенциарной службы утверждали, что Нарожный не жаловался на своего сокамерника, история о лекарствах якобы была выдумкой, и между заключенными во время совместного пребывания в одной камере не было никакого конфликта.

В конце концов, дело дошло до Высшего административного суда Чехии, который встал на сторону Нарожного. По мнению суда, если тот был беспроблемным заключенным, то его сокамерник представлял реальный риск насильственного поведения в отношении других заключенных.

Павел Нарожный отбывает пожизненное заключение в тюрьме Миров Оломоуцкого края Чехии после длительного судебного процесса, в результате которого он был признан виновным в убийстве своего отца и его сожительницы.

Ранее сообщалось, как в Румынии главарь одной из самых опасных преступных группировок, клана Каран, получил разрешение выехать в Грецию по семейным обстоятельствам, в частности для празднования дня рождения.