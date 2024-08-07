Суд у Румунії дозволив ватажку мафії виїхати в Грецію відсвяткувати уродини

Суд Бухареста задовольнив клопотання Еміля Радукану – ватажка одного з найнебезпечніших злочинних угруповань, клану Каран – виїхати до Греції за сімейними обставинами, зокрема для святкування дня народження.

Про це стало відомо румунському порталу Libertarea, повідомляє "Європейська правда".

Радукану разом із рідними братами Константіну та Аурелу та ще понад 40 людьми затримали в листопаді 2023 року за звинуваченнями у створенні організованого злочинного угруповання – клану Каран – або участі в ньому.

Наприкінці липня ватажок клану звернувся до окружного суду Бухареста за дозволом на виїзд за кордон для поїздки до Греції з 4 по 11 серпня. Він пояснив це необхідністю відсвяткувати "дві важливі сімейні події" – свій день народження 7 серпня і випускний доньки.

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Прокуратура наполягала, що дозвіл давати не може, оскільки Радукану міг просто не повернутись до Румунії, до того ж відзначити сімейні події він міг би і без виїзду за кордон.

Але суддя схвалив виїзд Радукану до Греції, постановивши, що "наведені відповідачем причини – бажання провести відпустку з сім'єю – є вагомими аргументами", а дозвіл "не впливає на належне ведення кримінального провадження".

Також суд вирішив, що позаяк Еміль Радукану "не вперше вступає в конфлікт з кримінальним законом", можна "обґрунтовано припустити, що він усвідомлює наслідки своїх злочинів".

Та оскільки прокурори оскаржили рішення суду, Радукану залишається під вартою і не може покинути Румунію до ухвалення остаточного рішення. Скаргу мають розглянути в четвер, 8 серпня.

Клан Каран вважається одним з найнебезпечніших злочинних угруповань в Румунії, що діє в Бухаресті та жудеці (повіті) Ілфов на півдні Румунії. Членів клану підозрюють у вбивствах, тілесних ушкодженнях, порушенні громадського порядку і спокою, здирництві, вимаганні, хабарництві, підкупі, купівлі впливу, крадіжках за обтяжувальних обставин та відмиванні грошей.

Нагадаємо, минулого тижня понад 100 поліцейських-карабінерів провели масштабну операцію в Італії проти підозрюваних у причетності до катанійської мафії та торгівлі наркотиками.