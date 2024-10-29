Українські військові отримали від НАТО 65 автівок швидкої допомоги
Новини — Вівторок, 29 жовтня 2024, 19:42 —
У вівторок, 29 жовтня, у рамках Комплексного пакета допомоги (КПД) Україні, НАТО передала Збройним Силам України 65 карет швидкої допомоги.
Про це повідомляє NATO in Ukraine, передає "Європейська правда".
У відповідь на запит щодо термінових потреб України, Збройним Силам України передали 65 карет швидкої допомоги, а передача автівок відбулась у межах КПД НАТО Україні.
Зазначається, що КПД НАТО Україні був оновлений на Мадридському Саміті 2022 року.
А вже під час Вільнюського Саміту в липні 2023 року члени Альянсу погодили КПД, як багаторічну програму надання підтримки НАТО Україні відповідно до коротко-, середньо– та довготермінових потреб.
На Вашингтонському саміті 2024 року Альянс взяв на себе зобов’язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги.
25 жовтня повідомлялося, що Словаччина направила українським медикам 18 карет швидкої допомоги.