Украинские военные получили от НАТО 65 автомобилей скорой помощи

Во вторник, 29 октября, в рамках Комплексного пакета помощи (КПД) Украине, НАТО передала Вооруженным Силам Украины 65 карет скорой помощи.

Об этом сообщает NATO in Ukraine, передает "Европейская правда".

В ответ на запрос относительно срочных потребностей Украины, Вооруженным Силам Украины передали 65 карет скорой помощи, а передача автомобилей состоялась в рамках КПД НАТО Украине.

Отмечается, что КПД НАТО Украине был обновлен на Мадридском Саммите 2022 года.

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А уже во время Вильнюсского Саммита в июле 2023 года члены Альянса согласовали КПД, как многолетнюю программу оказания поддержки НАТО Украине в соответствии с кратко-, средне– и долгосрочными потребностями.

На Вашингтонском саммите 2024 года Альянс взял на себя обязательства по предоставлению Украине долгосрочной помощи в сфере безопасности.

Фото: Facebook

25 октября сообщалось, что Словакия направила украинским медикам 18 карет скорой помощи.