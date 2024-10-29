Призначена Трампом суддя відмовилась брати самовідвід у справі про замах на нього

Американська суддя Айлін Кеннон у вівторок, 29 жовтня, відмовилася взяти самовідвід від головування у кримінальній справі проти Раяна Раута, якого звинувачують у спробі вбивства кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на рішення судді, передає "Європейська правда".

Кеннон, яку Трамп призначив на посаду в 2020 році, у своєму рішенні стверджує, що адвокати Раяна Раута не надали вагомих підстав для її відводу.

Як відомо, Раут, якого звинувачують у тому, що він стежив за полем для гольфу Трампа з рушницею, не визнав себе винним. У разі визнання його винним йому загрожує довічне ув'язнення.

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Агентство проінформувало, що його адвокати заявили, що сприятливі для Трампа рішення Кеннон, той факт, що він призначив її суддею, і перспектива того, що Трамп призначить її до вищого суду в разі своєї перемоги на виборах 5 листопада – можуть створити у громадськості видимість упередженості.

Кеннон сказала, що жодна з цих проблем не створила для неї необхідності брати самовідвід.

"Я ніколи не розмовляла і не зустрічалася з колишнім президентом Трампом, окрім як у зв'язку з його необхідною присутністю на офіційному судовому засіданні", – написала вона.

Зауважимо, раніше Кеннон постановила закрити федеральну справу проти Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів – одне з чотирьох кримінальних проваджень проти експрезидента.

Як відомо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Тоді Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Повідомлялося, що Раут міг стежити за Трампом у його гольф-клубі у Флориді та на курорті Мар-а-Лаго протягом місяця до арешту.