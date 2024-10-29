Назначенная Трампом судья отказалась брать самоотвод по делу о покушении на него

Американская судья Айлин Кэннон во вторник, 29 октября, отказалась взять самоотвод от председательства в уголовном деле против Райана Раута, которого обвиняют в попытке убийства кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на решение судьи, передает "Европейская правда".

Кэннон, которую Трамп назначил на должность в 2020 году, в своем решении утверждает, что адвокаты Райана Раута не предоставили веских оснований для ее отвода.

Как известно, Раут, которого обвиняют в том, что он следил за полем для гольфа Трампа с ружьем, не признал себя виновным. В случае признания его виновным ему грозит пожизненное заключение.

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Агентство проинформировало, что его адвокаты заявили, что благоприятные для Трампа решения Кэннон, тот факт, что он назначил ее судьей, и перспектива того, что Трамп назначит ее в высший суд в случае своей победы на выборах 5 ноября – могут создать у общественности видимость предвзятости.

Кэннон сказала, что ни одна из этих проблем не создала для нее необходимости брать самоотвод.

"Я никогда не разговаривала и не встречалась с бывшим президентом Трампом, кроме как в связи с его необходимым присутствием на официальном судебном заседании", – написала она.

Заметим, ранее Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Трампа относительно ненадлежащего хранения секретных документов – одно из четырех уголовных производств против экс-президента.

Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Тогда Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Сообщалось, что Раут мог следить за Трампом в его гольф-клубе во Флориде и на курорте Мар-а-Лаго в течение месяца до ареста.