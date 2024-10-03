Помпео вважає "дурними" обмеження на використання західної зброї Україною

Колишній директор ЦРУ та ексдержсекретар в адміністрації Дональда Трампа Майк Помпео гостро прокоментував наявність обмежень західних союзників на використання Україною далекобійний західної зброї.

Про це Помпео говорив на зустрічі 2 жовтня в аналітичному центрі в Лондоні, його цитує "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

Помпео відкинув припущення, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни, заявивши, що це не створило б додаткових ризиків.

"Політика накладених обмежень, стала шкідливою… Нездатність вражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною (militarily silly and strategically stupid)", – сказав колишній державний секретар США.

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Адміністрація президента Джо Байдена погодилася, що американська зброя може застосовуватися вздовж кордону, щоб українці могли вражати місця, звідки росіяни влаштовують атаки на Україну. Але Вашингтон виступає проти ударів зброєю США вглиб російської території.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня не пролунало публічних оголошень щодо дозволу бити далекобійною західною зброєю вглиб по російській території.

Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

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