Помпео считает "глупыми" ограничения на использование западного оружия Украиной

Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь в администрации Дональда Трампа Майк Помпео остро прокомментировал наличие ограничений западных союзников на использование Украиной дальнобойного западного оружия.

Об этом Помпео говорил на встрече 2 октября в аналитическом центре в Лондоне, его цитирует "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

Помпео отверг предположение, что применение Украиной дальнобойного оружия было бы эскалацией войны, заявив, что это не создало бы дополнительных рисков.

"Политика наложенных ограничений, стала вредной... Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно глупой и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid)", – сказал бывший государственный секретарь США.

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Администрация президента Джо Байдена согласилась, что американское оружие может применяться вдоль границы, чтобы украинцы могли поражать места, откуда россияне устраивают атаки на Украину. Но Вашингтон выступает против ударов оружием США вглубь российской территории.

Во время визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе не прозвучало публичных объявлений о разрешении бить дальнобойным западным оружием вглубь по российской территории.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

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