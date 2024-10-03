Сікорський прокоментував конфлікт із Зеленським: Я можу поставити питання руба

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував конфлікт із Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі у вересні, про який раніше повідомляла преса.

Про це Сікорський сказав в ефірі "Польського радіо", повідомляє "Європейська правда".

Сікорський підкреслив, що в Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він сказав, що ексгумації домагається, зокрема, президент Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня і глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Журналістка радіостанції наголосила, що Україна не погоджується на ексгумацію польських жертв, натомість дозволила ексгумацію солдатів вермахту.

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Сікорський підкреслив, що під час переговорів у Києві отримав запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії буде вирішене.

На запитання ведучої, чи справді дійшло до конфлікту на зустрічі між Зеленським та Сікорським у Києві, про який повідомляли медіа, глава МЗС відповів: "Я справді можу поставити питання руба. Подивимося по їхніх вчинках".

На уточнювальне запитання, чи був конфлікт, Сікорський знову відповів: "Подивимося по їхніх вчинках".

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Нагадаємо, напередодні глава МЗС Андрій Сибіга розповів про зустрічі у Польщі і пообіцяв вирішити "отруйне" питання ексгумацій.