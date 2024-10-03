Сикорский прокомментировал конфликт с Зеленским: Я могу поставить вопрос ребром

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал конфликт с Владимиром Зеленским во время их встречи в сентябре, о котором ранее сообщала пресса.

Об этом Сикорский сказал в эфире "Польского радио", сообщает "Европейская правда".

Сикорский подчеркнул, что в Польше существует национальный консенсус по поводу эксгумации жертв Волынской трагедии. Он сказал, что эксгумации добиваются, в частности, президент Анджей Дуда, а также спикер Сейма Шимон Головня и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Журналистка радиостанции отметила, что Украина не соглашается на эксгумацию польских жертв, но при этом позволила эксгумацию солдат вермахта.

Реклама:

Сикорский подчеркнул, что во время переговоров в Киеве получил заверения, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии будет решен.

На вопрос ведущей, действительно ли дошло до конфликта на встрече между Зеленским и Сикорским в Киеве, о котором сообщали медиа, глава МИД ответил: "Я действительно могу поставить вопрос ребром. Посмотрим по их поступкам".

На уточняющий вопрос, был ли конфликт, Сикорский снова ответил: "Посмотрим по их поступкам".

Читайте также о том, почему в Киеве произошел конфликт с главой МИД Польши и почему это не случайность.

Напомним, накануне глава МИД Андрей Сибига рассказал о встречах в Польше и пообещал решить "ядовитый" вопрос эксгумаций.