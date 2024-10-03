Главу МЗС Швеції у парламенті закидали помідорами пропалестинські активісти

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард була змушена покинути дебати в парламенті після того, як пропалестинські активісти, що перебували в галереї для відвідувачів, закидали її помідорами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagens Nyheder.

Інцидент стався під час обговорення в парламенті рішення Швеції утриматися від голосування в Генеральній асамблеї ООН щодо резолюції про правові наслідки окупації Ізраїлем Західного берега річки Йордан.

Присутні члени парламенту розповіли, що пропалестинські активісти, які перебували в громадській галереї, почали зривати дебати.

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"Вони кричали, до чого ми, на жаль, вже звикли. Потім за спиною міністра закордонних справ щось гримнуло, і вона вибігла. Тоді я зрозуміла, що вони щось кинули", – розповіла шведська депутатка Анн-Софі Альм.

Охоронці, які прибули на місце, сказали, що в міністерку кинули помідори. Трьох людей у зв’язку з інцидентом заарештували, а потім узяли під варту.

Сама Стенергард пізніше висловила жаль через те, що сталось: "Ми повинні мати можливість спілкуватись і вести дебати без того, щоб у вас кидали речі, особливо в парламентській залі".

А шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що очікує "рішучих заходів для підтримки безпеки депутатів і міністрів у парламенті".

Пропалестинські протести в різних країнах Європи тривають з осені 2023 року, відколи терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль, а ізраїльська сторона у відповідь почала бойові дії проти ХАМАС у секторі Гази.

Приміром, у червні шведська поліція затримала 19 пропалестинських активістів, які забарикадувалися в головному технічному університеті країни.