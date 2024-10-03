Главу МИД Швеции в парламенте забросали помидорами пропалестинские активисты

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард была вынуждена покинуть дебаты в парламенте после того, как находившиеся в галерее для посетителей пропалестинские активисты забросали ее помидорами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagens Nyheder.

Инцидент произошел во время обсуждения в парламенте решения Швеции воздержаться от голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции о правовых последствиях оккупации Израилем Западного берега реки Иордан.

Присутствующие члены парламента рассказали, что пропалестинские активисты, которые находились в общественной галерее, начали срывать дебаты.

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"Они кричали, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Потом за спиной министра иностранных дел что-то громыхнуло, и она выбежала. Тогда я поняла, что они что-то бросили", – рассказала шведский депутат Анн-Софи Альм.

Охранники, прибывшие на место, сказали, что в министра бросили помидоры. Трех человек в связи с инцидентом арестовали, а затем взяли под стражу.

Сама Стенергард позже выразила сожаление из-за того, что произошло: "Мы должны иметь возможность общаться и вести дебаты без того, чтобы в вас бросали вещи, особенно в парламентском зале".

А шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что ожидает "решительных мер для поддержания безопасности депутатов и министров в парламенте".

Пропалестинские протесты в разных странах Европы продолжаются с осени 2023 года, с тех пор как террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль, а израильская сторона в ответ начала боевые действия против ХАМАС в секторе Газа.

К примеру, в июне шведская полиция задержала 19 пропалестинских активистов, которые забаррикадировались в главном техническом университете страны.