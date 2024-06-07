У Швеції затримали 19 пропалестинських активістів, які забарикадувалися в університеті

Шведська поліція затримала 19 пропалестинських активістів, які забарикадувалися в головному технічному університеті країни в п'ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Поліція вивела активістів у масках з третього поверху будівлі Королівського технологічного інституту в Стокгольмі. За словами правоохоронців, вони, ймовірно, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за незаконне проникнення на територію університету і непокору поліції.

Близько полудня активісти заблокували стільцями і столами вхід до корпусу університету, відомого під шведською абревіатурою KTH. Дехто вигукував "Свободу Палестині" і вивішував у вікнах палестинські прапори. Люди, які підтримували активістів, і великий контингент правоохоронців, включаючи поліцейських з собаками і кінну поліцію, швидко зібралися біля KTH, розташованого на північ від центру Стокгольма.

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В Instagram активісти заявили, що зайняли будівлю, щоб чинити тиск на KTH і змусити його припинити співпрацю з ізраїльськими університетами.

Університет описує себе як найбільший у Швеції заклад технічної освіти та досліджень і є провідним технічним університетом на міжнародному рівні.

Минулого тижня кілька пропалестинських активістів були ненадовго затримані у зв'язку з несанкціонованою демонстрацією біля будівлі КТН.

У Нідерландах цього тижня поліція розігнала пропалестинських демонстрантів в університеті Неймегена.

А минулими вихідними учасники акції "Студенти проти окупації", які розгорнули наметове містечко на території Копенгагенського університету на знак протесту проти дій Ізраїлю в секторі Гази, оголосили про завершення протесту.

В останні тижні студенти проводили акції протесту або розбивали табори у Фінляндії, Данії, Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії, повторюючи пропалестинські протести в американських кампусах.