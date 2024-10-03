Пентагон: Допомога у збитті російських ракет над Україною буде "втягуванням у війну"

Представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх вважає, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала на брифінгу в четвер, 3 жовтня.

Сінгх попросили прокоментувати слова президента Володимира Зеленського, який закликав союзників допомогти в закритті повітряного простору України – так само, як США допомагали Ізраїлю відбити ракетний обстріл Ірану 1 жовтня.

На це речниця Пентагону сказала, що йдеться про "два вкрай відмінні поля бою".

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"Президент (Байден. – Ред.) від самого початку, коли Росія вторглась в Україну, розпорядився, аби його міністерство (Пентагон. – Ред.) надало Україні все, чого вона потребує на полі бою. Вони дуже успішно застосовували засоби протиповітряної оборони та інші засоби для того, аби продовжувати відвойовувати свої території", – нагадала вона.

Також, додала Сінгх, Байден не раз підкреслював, що США не будуть відправляти свої війська в Україну.

На уточнення, чи буде вважатись втручанням у війну збиття російських ракет з території Польщі чи Румунії – держав НАТО й сусідів України, – представниця Пентагону сказала, що "це означатиме наше втягування у війну в інший спосіб".

"І зараз ми вважаємо, що Україна успішно захищалась і захищається проти російських ударів по своїх містах, населенню, інфраструктурі. І ми й далі гарантуватимемо, що вони мають необхідну для цього підтримку", – додала Сінгх.

Нагадаємо, раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

В МЗС Польщі уточнили, що Радослав Сікорський висловив свою думку, а не позицію уряду.