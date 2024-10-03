Пентагон: Помощь в сбивании российских ракет над Украиной будет "втягиванием в войну"

Представительница Министерства обороны США Сабрина Сингх считает, что участие НАТО в сбивании российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины будет "втягиванием в войну".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала на брифинге в четверг, 3 октября.

Сингх попросили прокомментировать слова президента Владимира Зеленского, который призвал союзников помочь в закрытии воздушного пространства Украины – так же, как США помогали Израилю отразить ракетный обстрел Ирана 1 октября.

На это пресс-секретарь Пентагона сказала, что речь идет о "двух крайне отличных полях боя".

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"Президент (Байден. – Ред.) с самого начала, когда Россия вторглась в Украину, распорядился, чтобы его министерство (Пентагон. – Ред.) предоставило Украине все, в чем она нуждается на поле боя. Они очень успешно применяли средства противовоздушной обороны и другие средства для того, чтобы продолжать отвоевывать свои территории", – напомнила она.

Также, добавила Сингх, Байден не раз подчеркивал, что США не будут отправлять свои войска в Украину.

На уточнение, будет ли считаться вмешательством в войну сбивание российских ракет с территории Польши или Румынии – государств НАТО и соседей Украины, – представитель Пентагона сказала, что "это будет означать наше втягивание в войну другим способом".

"И сейчас мы считаем, что Украина успешно защищалась и защищается против российских ударов по своим городам, населению, инфраструктуре. И мы и дальше будем гарантировать, что они имеют необходимую для этого поддержку", – добавила Сингх.

Напомним, ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

В МИД Польши уточнили, что Радослав Сикорский выразил свое мнение, а не позицию правительства.