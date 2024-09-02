В уряді Польщі відмежувалися від слів Сікорського щодо збиття російських ракет

У польському уряді відмежувалися від позиції міністра закордонних справ Радослава Сікорського про те, що Польща мала б збивати над Україною російські ракети, які можуть потрапити на польську територію.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це у коментарі кореспонденту агентства сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський.

"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", – заявив Вронський.

За його словами, позиція Сікорського полягає у тому, що для захисту жителів Польщі і запобігання нещастю потрібно використовувати будь-які можливості, і захист повітряного простору є обовʼязком держави.

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Однак речник зовнішньополітичного відомства застеріг, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".

"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", – підсумував він.

Нагадаємо, Сікорський в інтерв’ю Financial Times сказав, що Польща мала б збивати ще над територією України російські ракети, які можуть залетіти у повітряний простір Польщі, зокрема й через те, що у разі збиття над польською територією зростають ризики для польських громадян.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", ймовірно "Шахедом". Уламки цього апарата досі не виявили.