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Німецька економіка показала "обнадійливе" зростання у третьому кварталі

Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 14:25 — Марія Ємець

Німецька економіка у третьому кварталі показала невелике зростання, що у профільному міністерстві вважають "променем надії". 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральний офіс статистики у середу оприлюднив попередню оцінку, за якою ВВП у третьому кварталі 2024 року зріс на 0,2 процентних пункта, порівняно з попереднім кварталом. 

Такий результат виявився набагато позитивнішим за очікування.

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"Це ще далеко від того, що нам потрібно, але щонайменш це промінь надії, – сказав міністр економіки Роберт Габек у коментарі Reuters. – Економіка більш стійка, ніж прогнозували раніше, і технічної рецесії, якої багато хто очікував, не сталося". 

Головний економіст DZ Bank Міхаель Гольштайн назвав цифри "позитивною несподіванкою, але ще не поворотом". 

Проте у Бундесбанку сумніваються, що економіка ФРН зможе уникнути спадання під кінець року, та очікують стагнації у четвертому кварталі. 

Навесні 2024 року канцлер Олаф Шольц оптимістично оцінював перспективи німецької економіки, посилаючись на рекордний рівень зайнятості та уповільнення інфляції завдяки падінню цін на енергоносії.

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Німеччина Економічна криза
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