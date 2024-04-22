Шольц висловив оптимізм щодо перспектив німецької економіки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично оцінив економічні перспективи ФРН, посилаючись на рекордний рівень зайнятості та уповільнення інфляції завдяки падінню цін на енергоносії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи на відкритті великого торгового ярмарку в Ганновері, він заявив, що з початку року виробництво в енергозалежних галузях помітно зросло – як у промисловості, так і загалом.

"Перш за все – і, на мій погляд, чи не найважливіше – реальна валова додана вартість у промисловості залишається стабільною попри інфляцію та тимчасовий спад виробництва", – зазначив Шольц.

Канцлер додав, що внесок німецької промисловості у "зростання, процвітання та зайнятість" залишається незмінним.

Минулого тижня Бундесбанк визнав, що німецька економіка – найбільша в Європі – ймовірно, уникнула зимової рецесії завдяки пожвавленню виробництва, зростанню експорту та стрімкому зростанню будівництва на початку року.

Дані, що мають з'явитися найближчими днями, ймовірно, підтвердять це твердження, зауважує Bloomberg.

Водночас Шольц також заявив, що уряд веде переговори про те, як продовжити схему стримування цін на електроенергію після 2027 року.

Він також натякнув, що наступний пакет економічного зростання Німеччини може включати більше податкових стимулів для досліджень і розробок.

Потенційне економічне покращення поки не допомагає електоральним перспективам соціал-демократів Шольца. Останнє опитування, проведене соціологічним інститутом INSA для видання Bild am Sonntag, показало, що партія має лише 15% підтримки, поступаючись опозиційним ХДС/ХСС (30%) та ультраправій "Альтернативі для Німеччини" (18%).

Минулого тижня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Євросоюз не повинен фінансувати подальші програми, поки країни не наведуть лад зі своїми фінансами.

Його коментарям передували заява Франції про те, що її дефіцит буде більшим, ніж очікувалося, а також прогнози італійського уряду, згідно з якими його значний борг лише зростатиме протягом наступних кількох років.

Раніше співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність обговорити реформування бюджетних правил країни, які обмежують розмір її запозичень.