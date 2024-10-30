Немецкая экономика показала "обнадеживающий" рост в третьем квартале

Немецкая экономика в третьем квартале показала небольшой рост, что в профильном министерстве считают "лучом надежды".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральный офис статистики в среду обнародовал предварительную оценку, по которой ВВП в третьем квартале 2024 года вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

Такой результат оказался намного позитивнее ожиданий.

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"Это еще далеко от того, что нам нужно, но по меньшей мере это луч надежды, – сказал министр экономики Роберт Габек в комментарии Reuters, – Экономика более устойчива, чем прогнозировали ранее, и технической рецессии, которой многие ожидали, не произошло".

Главный экономист DZ Bank Михаэль Гольштайн назвал цифры "положительной неожиданностью, но еще не поворотом".

Однако в Бундесбанке сомневаются, что экономика ФРГ сможет избежать спада к концу года, и ожидают стагнации в четвертом квартале.

Весной 2024 года канцлер Олаф Шольц оптимистично оценивал перспективы немецкой экономики, ссылаясь на рекордный уровень занятости и замедление инфляции благодаря падению цен на энергоносители.