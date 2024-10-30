Зеленський дорікнув союзникам за ненадану зброю: Це не смішно

Президент Володимир Зеленський розкритикував партнерів із держав НАТО, зокрема США, за те, що вони не дотримали слова стосовно обіцяної військової підтримки України.

Про це він сказав в інтерв'ю ЗМІ країн Північної Європи, передає "Європейська правда".

Президент зауважив, що партнери уклали чимало угод з Україною щодо її підтримки, і, за його словами, "кожен має виконувати свою роботу".

"Якщо ти дав слово, ти маєш його дотримувати", – сказав глава держави, пояснивши, що Україна, плануючи свої військові дії, розраховувала на конкретні речі у конкретний час.

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Зеленський зауважив, що у НАТО не були готові на рішучі кроки щодо членства України через війну, натомість пообіцяли "шість-сім" систем для захисту українського неба.

"Але на сьогодні ми не отримали цієї кількості. Якщо ми досі цього не отримали і не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон, який вже почався в Україні… то що можна зробити?" – риторично запитав глава держави.

Зеленський також торкнувся того, як українські війська намагаються зупинити просування російських військ на сході.

"Ви робите свою роботу, ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади, ви розраховуєте на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який навіть уже проголосований (Конгресом США)... це не смішно.

Але ж Конгрес проголосував. Це не питання грошей. Це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями чи зі скептицизмом…" – заявив глава держави.

Зеленський також оцінив шанси появи європейських військ в Україні після новин про солдатів КНДР і висловив переконання, що на сьогодні у Грузії перемогла Росія, адже країна обрала дружбу із РФ, а не шлях до Європейського Союзу.