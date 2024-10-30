Зеленский упрекнул союзников за непредоставленное оружие: Это не смешно

Президент Владимир Зеленский раскритиковал партнеров из стран НАТО, в частности США, за то, что они не сдержали слово относительно обещанной военной поддержки Украины.

Об этом он сказал в интервью СМИ стран Северной Европы, передает "Европейская правда".

Президент отметил, что партнеры заключили немало соглашений с Украиной по ее поддержке, и, по его словам, "каждый должен выполнять свою работу".

"Если ты дал слово, ты должен его соблюдать", – сказал глава государства, пояснив, что Украина, планируя свои военные действия, рассчитывала на конкретные вещи в конкретное время.

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Зеленский отметил, что в НАТО не были готовы на решительные шаги по членству Украины из-за войны, зато пообещали "шесть-семь" систем для защиты украинского неба.

"Но на сегодня мы не получили этого количества. Если мы до сих пор этого не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон, который уже начался в Украине... то что можно сделать?" – риторически спросил глава государства.

Зеленский также коснулся того, как украинские войска пытаются остановить продвижение российских войск на востоке.

"Вы делаете свою работу, вы рассчитываете на резервы, вы рассчитываете на специальные бригады, вы рассчитываете на определенную технику. И если вы получили 10% от всего пакета, который даже уже проголосован (Конгрессом США)... это не смешно.

Но ведь Конгресс проголосовал. Это не вопрос денег. Это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или со скептицизмом..." – заявил глава государства.

Зеленский также оценил шансы появления европейских войск в Украине после новостей о солдатах КНДР и выразил убеждение, что на сегодня в Грузии победила Россия, ведь страна выбрала дружбу с РФ, а не путь в Европейский Союз.