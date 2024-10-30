Зеленський оцінив шанси появи європейських військ в Україні після новин про солдатів КНДР

Президент Володимир Зеленський вважає, що залучення військових КНДР у російсько-українську війну не стане приводом для європейських країн направити свої війська в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю ЗМІ країн Північної Європи, передає "Європейська правда".

Президент відповідав на запитання, чи може відправка солдатів КНДР до Росії стимулювати європейські країни направити свої війська, а не тільки зброю, до України.

"Не впевнений, чесно кажучи. Я знаю, що всі ставляться до цього скептично, і дуже обережно", – сказав він.

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Президент зауважив, що Україна ніколи не наполягала на цій ідеї та не обговорювала її детально.

"Це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільства тощо, дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку… Ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо", – сказав Зеленський.

У Пентагоні напередодні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.