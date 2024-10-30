ЄС готовий перейти до відкриття глав у переговорах з Молдовою так само, як і з Україною

Єврокомісія рекомендує відкривати перші переговорні кластери з Молдовою у 2025 році "якнайшвидше, за виконання усіх умов" – так само, як з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні Єврокомісії у зв’язку з презентацією доповіді щодо розширення, у якій йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ.

У заяві зазначають, що з червня 2024 року, коли дали старт переговорам, "скринінг" молдовського законодавства на відповідність європейському відбувається безпроблемно.

"За умови виконання Молдовою умов, Єврокомісія очікує відкриття кластерів, починаючи з "основних засад", якнайшвидше у 2025 році", – йдеться у комюніке без уточнень, про які умови йдеться.

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Аналогічні формулювання використали і щодо України.

Нагадаємо, у Молдові одночасно з першим туром президентських виборів провели референдум щодо вступу Молдови у ЄС. У ньому прихильники євроінтеграції перемогли з мінімальним відривом завдяки голосам діаспори.

Детально про це – у статті Корупція, мова, вата. Пояснюємо головні причини "європейського провалу" в Молдові.