Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але каже про умови

Єврокомісія готова відкривати перші переговорні кластери з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке Єврокомісії у зв’язку з презентацією доповіді щодо розширення, у якій йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ.

У заяві відзначають, що запуск переговорів з Україною у червні цього року був важливим визнанням зусиль, які вона доклала для наближення до ЄС, та що скринінг українського законодавства на відповідність європейському відбувається безпроблемно.

"За умови виконання Україною усіх умов, Єврокомісія очікує відкриття переговорних кластерів, починаючи з "основних засад", якнайшвидше у 2025 році", – йдеться у заяві.

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Варто зауважити, що слово "кластери" вжито у множині.

Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.

У проєкті звіту ЄК, який раніше опинився у розпорядженні журналістів, зазначено, що Україна "виконала всі кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата, у тому числі щодо прав нацменшин – попри те, що Угорщина вважає прогрес України недостатнім.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина очікує на відкриття двох кластерів у першій половині 2025 року.

Посол України в ЄС Катаріна Матернова вважає, що Україна має шанси у 2025 році запустити переговори про вступ до Євросоюзу за кількома кластерами, але темпи стануть більш зрозумілими за деякий час. Також Матернова повторила, що вважає реалістичним вступ України у ЄС до 2030 року.