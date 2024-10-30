ЕС готов перейти к открытию глав в переговорах с Молдовой так же, как и с Украиной

Еврокомиссия рекомендует открывать первые переговорные кластеры с Молдовой в 2025 году "как можно быстрее, при выполнении всех условий" – так же, как с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в объявлении Еврокомиссии в связи с презентацией доклада по расширению, в котором говорится о прогрессе стран-кандидаток на вступление.

В заявлении отмечается, что с июня 2024 года, когда дали старт переговорам, "скрининг" молдовского законодательства на соответствие европейскому происходит беспроблемно.

"При условии выполнения Молдовой условий, Еврокомиссия ожидает открытия кластеров, начиная с "основных принципов", как можно быстрее в 2025 году", – говорится в коммюнике без уточнений, о каких условиях идет речь.

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Аналогичные формулировки использовали и в отношении Украины.

Напомним, в Молдове одновременно с первым туром президентских выборов провели референдум о вступлении Молдовы в ЕС. В нем сторонники евроинтеграции победили с минимальным отрывом благодаря голосам диаспоры.

Подробно об этом – в статье Коррупция, язык, вата. Объясняем главные причины "европейского провала" в Молдове.