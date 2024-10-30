Або з Росією, або до ЄС: єврокомісар напередодні виборів у Молдові нагадав про принцип Євросоюзу

Комісар Європейського Союзу з питань розширення Олівер Варгеї погодився, що членство в Європейському Союзі неможливе в разі збереження відносин з Росією.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі в середу, 30 жовтня, з нагоди презентації звіту про розширення ЄС, повідомляє "Європейська правда".

У Варгеї запитали, чи погоджується він із твердженням топдипломата ЄС Жозепа Борреля про те, що країна не може одночасно претендувати на вступ до Євросоюзу та підтримувати відносини з Росією.

"Так. Це політика, яку ми проводили останні п’ять років", – коротко відповів комісар.

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Слова Варгеї пролунали перед другим туром президентських виборів у Молдові, де змагаються чинна голова держави Мая Санду та Александр Стояногло, підтримуваний блоком проросійських партій.

Як писала "ЄвроПравда", Стояногло позиціонує себе як проєвропейський кандидат, водночас він доволі розмито висловлюється стосовно повномасштабного російського вторгнення в Україну та закликає розвивати відносини з Москвою.

Раніше в Молдові також із мінімальною перевагою на референдумі схвалили закріплення євроінтеграційного курсу в конституції.

Детально про це йшлось у тексті "Корупція, мова, вата".