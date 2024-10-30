Или с Россией, или в ЕС: еврокомиссар накануне выборов в Молдове напомнил о принципе Евросоюза

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Оливер Вархеи согласился, что членство в Европейском Союзе невозможно в случае сохранения отношений с Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 30 октября, по случаю презентации отчета о расширении ЕС, сообщает "Европейская правда".

У Вархеи спросили, согласен ли он с утверждением топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что страна не может одновременно претендовать на вступление в Евросоюз и поддерживать отношения с Россией.

"Да. Это политика, которую мы проводили последние пять лет", – коротко ответил комиссар.

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Слова Вархеи прозвучали перед вторым туром президентских выборов в Молдове, где соревнуются действующая глава государства Майя Санду и Александр Стояногло, поддерживаемый блоком пророссийских партий.

Как писала "ЕвроПравда", Стояногло позиционирует себя как проевропейский кандидат, в то же время он довольно размыто высказывается по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину и призывает развивать отношения с Москвой.

Ранее в Молдове также с минимальным перевесом на референдуме одобрили закрепление евроинтеграционного курса в конституции.

Подробно об этом шла речь в тексте "Коррупция, язык, вата".