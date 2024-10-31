Греція заявила президенту Німеччини вимогу репарацій за Другу світову

Під час візиту німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Греції лідери цієї країни повторили вимогу до Берліна про виплату військових репарацій, пов'язаних з окупацією Греції нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Штайнмаєр здійснював триденний візит до Греції, під час якого він відвідував місця нацистських злодіянь.

Питання про репарації порушував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час переговорів зі Штайнмаєром в Афінах.

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"Як ви знаєте, для Греції... ці питання дуже живі, і ми сподіваємося, що в якийсь момент ми їх вирішимо", – сказав він.

Сам Штайнмаєр виключив можливість виплати репарацій, заявивши президентці Греції Катерині Сакелларопулу, що для його країни з юридичного погляду це питання вже давно вирішене.

"Але ми, як і раніше, несемо історичну відповідальність за окупацію", – зазначив він.

Нацистська Німеччина вторглася до Греції у квітні 1941 року. Окупація тривала до жовтня 1944 року і призвела до загибелі десятків тисяч цивільних осіб від голоду, а також до руйнування значної частини грецької інфраструктури.

Як відомо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхилив вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.

Новий уряд на чолі з Дональдом Туском відмовився від ідеї репарацій, проте очільник МЗС Радослав Сікорський закликав Берлін знайти альтернативне "креативне рішення".

У вересні цього року президент Анджей Дуда знову заговорив про компенсацію для Польщі за Другу світову війну.