Глава МЗС Польщі озвучив пом’якшені вимоги щодо репарацій від Німеччини

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський значно пом'якшив вимоги Варшави щодо репарацій від Німеччини і запропонував альтернативне вирішення давньої суперечки.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський не повторив вимогу попереднього польського уряду про виплату до 1,3 трильйона доларів компенсації за руйнування, спричинені нацистською окупацією. Партія "Право і справедливість" (PiS) висунула цю вимогу Берліну у 2022 році.

"Якщо Берлін хоче перерахувати гроші – будь ласка. Ми навіть зробимо знижку, якщо гроші надійдуть до кінця року. Але серйозно: гроші – це складне питання під час війни і кризи", – сказав він.

Натомість глава МЗС Польщі запропонував німецькому уряду дати "видимий знак" того, що Німеччина визнає шкоду, завдану Польщі під час окупації, наприклад, "центр документації, центр діалогу, який визнає страждання поляків, а також меморіал".

"Може бути й інший видимий знак, наприклад, відбудова німцями однієї зі зруйнованих ними будівель у Варшаві, можливо, Саксонського палацу", – додав Сікорський.

Він також припустив, що німці "могли б також фінансувати медичну допомогу для тих, хто вижив" або "інвестувати в обороноздатність наших країн, щоб ми могли разом захистити себе від Путіна".

"Німці мають крихку пам'ять. Вони знають про Голокост і пам'ятають про блокаду Ленінграда і Сталінграда. Але вони забули, що вони зробили з польським цивільним населенням", – додав міністр.

Як відомо, попередня партія влади "Право і справедливість" наполягала, що сучасна Німеччина має сплатити велетенські репарації за збитки, завдані Польщі внаслідок агресії нацистської Німеччини.

У Берліні у відповідь заявляли, що питання репарацій і компенсації збитків від війни є закритим.

Детально на цю тему – у статті: Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини.