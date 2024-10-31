Греция заявила президенту Германии требование репараций за Вторую мировую

Во время визита немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Грецию лидеры этой страны повторили требование к Берлину о выплате военных репараций, связанных с оккупацией Греции нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Штайнмайер совершал трехдневный визит в Грецию, во время которого он посещал места нацистских злодеяний.

Вопрос о репарациях поднимал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время переговоров со Штайнмайером в Афинах.

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"Как вы знаете, для Греции... эти вопросы очень живые, и мы надеемся, что в какой-то момент мы их решим", – сказал он.

Сам Штайнмайер исключил возможность выплаты репараций, заявив президенту Греции Екатерине Сакелларопулу, что для его страны с юридической точки зрения этот вопрос уже давно решен.

"Но мы по-прежнему несем историческую ответственность за оккупацию", – отметил он.

Германия вторглась в Грецию в апреле 1941 года. Оккупация продолжалась до октября 1944 года и привела к гибели десятков тысяч гражданских лиц от голода, а также к разрушению значительной части греческой инфраструктуры.

Как известно, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро. Берлин отклонил требование, настаивая, что вопрос уже был решен серией послевоенных договоренностей.

Новое правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от идеи репараций, однако глава МИД Радослав Сикорский призвал Берлин найти альтернативное "креативное решение".

В сентябре этого года президент Анджей Дуда снова заговорил о компенсации для Польши за Вторую мировую войну.