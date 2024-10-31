США сподіваються, що президентка Грузії поділиться зі слідством даними про порушення на виборах

У США висловили сподівання, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі поділиться зі слідством наявною в неї інформацією про порушення в ході парламентських виборів у країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

За його словами, президент США Джо Байден уже закликав грузинських офіційних осіб провести відповідне розслідування.

Міллер також додав, що США вже розпочали консультації з європейськими колегами щодо того, які ще розслідування можуть бути необхідними.

Реклама:

"Я дозволю президентці говорити за себе, але, наскільки я розумію, вона сказала, що в неї є інформація про порушення, тож, сподіваюся, вона зможе надати цю інформацію, яка матиме значення для будь-якого розслідування, незалежно від того, чи проводиться воно грузинською владою, чи будь-ким іншим", – зазначив він.

Представник Держдепу також підкреслив, що "наші відносини з урядом Грузії продовжують переглядатися".

Нагадаємо, 30 жовтня прокуратура Грузії почала розслідування за фактом ймовірної фальсифікації виборів до парламенту і викликала президентку Зурабішвілі на допит.

Сама вона відмовилась приходити на допит до прокуратури.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що партія влади "Грузинська мрія" їх "вкрала", та закликаючи до масштабних протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.