У Грузії розслідують ймовірні фальсифікації на виборах та викликали президентку на допит
Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликають до прокуратури, адже вважають, що вона може володіти доказами фальсифікації виборів.
Про це повідомило "Эхо Кавказа" з посиланням на рішення правоохоронного органу, передає "Європейська правда".
Зазначається, що прокурори розпочали розслідування фактів можливого фальсифікування парламентських виборів після звернення Центральної виборчої комісії.
Правоохоронці вбачають у подіях ознаки злочину, передбаченого статтею 164 Кримінального кодексу країни – вплив на волевиявлення виборців та/або порушення таємниці голосування.
Вони стверджують, що "Зурабішвілі мала б мати докази можливого фальшування парламентських виборів", а тому її викликали на допит у слідче відомство 31 жовтня.
У прокуратурі Грузії обіцяють провести "всі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні ЦВК, а також із метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, представниками окремих політичних партій і спостережних місій".
"У рамках розслідування будуть допитані всі особи, які можуть мати інформацію про ймовірний злочинний факт", – акцентували у заяві.
Окрім того, правоохоронці розслідують численні правопорушення, виявлені у передвиборчий період та в день голосування.
Раніше Зурабішвілі звинуватила партію влади "Грузинська мрія" в застосуванні тактики й пропаганди російського штибу під час парламентських виборів 26 жовтня.
За підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.
Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери почали протести.
Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.
Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.