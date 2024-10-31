США надеются, что президент Грузии поделится со следствием данными о нарушениях на выборах

В США выразили надежду, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поделится со следствием имеющейся у нее информацией о нарушениях в ходе парламентских выборов в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

По его словам, президент США Джо Байден уже призвал грузинских официальных лиц провести соответствующее расследование.

Миллер также добавил, что США уже начали консультации с европейскими коллегами относительно того, какие еще расследования могут быть необходимы.

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"Я позволю президенту говорить за себя, но, насколько я понимаю, она сказала, что у нее есть информация о нарушениях, поэтому, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию, которая будет иметь значение для любого расследования, независимо от того, проводится ли оно грузинскими властями или кем-то другим", – отметил он.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что "наши отношения с правительством Грузии продолжают пересматриваться".

Напомним, 30 октября прокуратура Грузии начала расследование по факту возможной фальсификации выборов в парламент и вызвала президента Зурабишвили на допрос.

Сама она отказалась приходить на допрос в прокуратуру.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что партия власти "Грузинская мечта" их "украла", и призывая к масштабным протестам.

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