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Маска викликали до суду щодо влаштованих ним розіграшів $1 млн у ключових штатах

Новини — Четвер, 31 жовтня 2024, 09:52 — Марія Ємець

Американського мільярдера Ілона Маска запросили до суду у зв’язку з позовом щодо розіграшів ним мільйона доларів у ключових штатах, у чому побачили замасковане фінансове заохочення виборців до реєстрації та голосування на майбутніх виборах президента.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS.

На 31 жовтня Маска запросили до суду у Філадельфії, де розглядається позов проти нього окружного прокурора Ларрі Краснера стосовно розіграшів мільйонів доларів за підпис ініційованої Маском петиції, для чого потрібно реєструватися виборцем.

Краснер подав позов з аргументацією, що таким чином Маск намагається вплинути на поведінку виборців перед президентськими виборами, на яких він активно агітує за Дональда Трампа. З липня Маск пожертвував щонайменше 119 млн доларів на підтримку переобрання Трампа.

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Нагадаємо, десяток колишніх посадовців Республіканської партії і прокурорів закликали генпрокурора Мерріка Гарланда і генпрокурора Пенсильванії дослідити відповідність закону розіграшів від Маска. 

Неофіційно ЗМІ дізналися, що Маск нібито отримав лист-попередження від Мін’юсту, де застерігають, що його щедрі подарунки можуть бути порушенням федерального законодавства.

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