Маска викликали до суду щодо влаштованих ним розіграшів $1 млн у ключових штатах
Американського мільярдера Ілона Маска запросили до суду у зв’язку з позовом щодо розіграшів ним мільйона доларів у ключових штатах, у чому побачили замасковане фінансове заохочення виборців до реєстрації та голосування на майбутніх виборах президента.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS.
На 31 жовтня Маска запросили до суду у Філадельфії, де розглядається позов проти нього окружного прокурора Ларрі Краснера стосовно розіграшів мільйонів доларів за підпис ініційованої Маском петиції, для чого потрібно реєструватися виборцем.
Краснер подав позов з аргументацією, що таким чином Маск намагається вплинути на поведінку виборців перед президентськими виборами, на яких він активно агітує за Дональда Трампа. З липня Маск пожертвував щонайменше 119 млн доларів на підтримку переобрання Трампа.
Нагадаємо, десяток колишніх посадовців Республіканської партії і прокурорів закликали генпрокурора Мерріка Гарланда і генпрокурора Пенсильванії дослідити відповідність закону розіграшів від Маска.
Неофіційно ЗМІ дізналися, що Маск нібито отримав лист-попередження від Мін’юсту, де застерігають, що його щедрі подарунки можуть бути порушенням федерального законодавства.