Маск пожертвував вже близько $119 млн на підтримку Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск у першій половині жовтня пожертвував близько 44 млн доларів США своєму суперкомітету, що підтримує Дональда Трампа на президентських виборах.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters, оприлюднивши в четвер дані федеральної виборчої комісії.
Попередні дані свідчили, що Маск передав комітету PAC America близько 75 млн доларів за три місяці – з липня по вересень. Таким чином загальна сума його внеску склала 119 млн доларів США.
Окремо кампанія Трампа повідомила, що витратила понад 88 млн доларів на рекламу в першій половині місяця, що залишало 36 млн доларів на рахунку для фінального етапу кампанії. Кампанія Трампа за цей період зібрала 16 млн доларів.
Кампанія Камали Гарріс, яка за останні місяці зібрала більше коштів, ніж кампанія Трампа, і перевищила її витрати, на початку жовтня повідомила, що витратила на рекламу понад 130 млн доларів.
Кампанія Гарріс зібрала 97 млн доларів протягом першої половини місяця і мала 119 млн доларів у банку станом на 16 жовтня.
Раніше Маск оголосив, що платитиме до 1 млн доларів на день випадковій людині з Пенсильванії серед тих, хто підпише його петицію напередодні виборів 5 листопада.
Міністерство юстиції надіслало лист з попередженням про те, що такі роздачі грошей можуть порушувати федеральний закон, повідомляє в середу CNN.