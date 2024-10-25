Маск пожертвував вже близько $119 млн на підтримку Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск у першій половині жовтня пожертвував близько 44 млн доларів США своєму суперкомітету, що підтримує Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters, оприлюднивши в четвер дані федеральної виборчої комісії.

Попередні дані свідчили, що Маск передав комітету PAC America близько 75 млн доларів за три місяці – з липня по вересень. Таким чином загальна сума його внеску склала 119 млн доларів США.

Окремо кампанія Трампа повідомила, що витратила понад 88 млн доларів на рекламу в першій половині місяця, що залишало 36 млн доларів на рахунку для фінального етапу кампанії. Кампанія Трампа за цей період зібрала 16 млн доларів.

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Кампанія Камали Гарріс, яка за останні місяці зібрала більше коштів, ніж кампанія Трампа, і перевищила її витрати, на початку жовтня повідомила, що витратила на рекламу понад 130 млн доларів.

Кампанія Гарріс зібрала 97 млн доларів протягом першої половини місяця і мала 119 млн доларів у банку станом на 16 жовтня.

Раніше Маск оголосив, що платитиме до 1 млн доларів на день випадковій людині з Пенсильванії серед тих, хто підпише його петицію напередодні виборів 5 листопада.

Міністерство юстиції надіслало лист з попередженням про те, що такі роздачі грошей можуть порушувати федеральний закон, повідомляє в середу CNN.