У США закликають перевірити заявлені Маском щоденні передвиборчі розіграші $1 млн

У Сполучених Штатах закликали перевірити відповідність закону анонсованих мільярдером Ілоном Маском розіграшів 1 млн доларів у "хиткому" штаті Пенсильванія для тих, хто підпише його петицію.

Як пише "Європейська правда", про це пишуть американські ЗМІ, зокрема CNN, після того як лист із таким закликом опинився у розпорядженні The Washington Post.

Одинадцять колишніх посадовців Республіканської партії і прокурорів закликали генпрокурора Мерріка Гарланда і генпрокурора Пенсильванії дослідити відповідність закону щедру пропозицію Ілона Маска, а зокрема, чи можна вважати це забороненою виплатою за реєстрацію виборця.

"Ми розуміємо, що вони оформлені як виплати за підписання петиції… Але будь-хто, хто зацікавлений отримати виплату, спершу має зареєструватися. Щоб це спростити, на сторінці петиції є посилання на сайти реєстрації виборців кожного із семи штатів, безпосередньо поруч з пропозицією виплати", – йдеться у листі.

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Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск, який підтримує Дональда Трампа, оголосив, що платитиме до 1 млн доларів на день випадковій людині з Пенсильванії серед тих, хто підпише його петицію напередодні виборів 5 листопада.

Петиція суперкомітету Маска на підтримку Трампа просить підписантів підтримати свободу слова і право на носіння зброї.

Маск вже оголосив перших переможців розіграшу у суботу і неділю.

З липня Маск особисто пожертвував щонайменше 75 млн доларів на підтримку переобрання Трампа.

У вересні Трамп сказав, що влаштує Маска в Білий дім у разі своєї перемоги.