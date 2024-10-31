Орбан обурився критикою з боку прем'єра Швеції: каже про "інструкції з Вашингтона"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився критикою очільника уряду Швеції Ульфа Крістерссона на свою адресу після заяв про "чесні вибори" в Грузії.

Про це Орбан написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Крістерссон коментував поїздку Орбана до Тбілісі майже одразу після скандальних парламентських виборів.

Він також покритикував Орбана за його слова, що вибори у Грузії буцімто були "вільними і демократичними".

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"Орбан не говорить від імені європейських держав чи Швеції – скоріш від імені Росії, але не всіх нас", – заявив він.

У відповідь угорський прем’єр заявив, що шведський прем’єр "отримав вказівки з Вашингтона".

"Шведський прем’єр звинувачує мене в тому, що я представляю інтереси Росії в Грузії. Очевидно, він отримав відповідні вказівки з Вашингтона. Як сумно", – зазначив Орбан.

Напередодні Угорщина також викликала шведського посла через заяви Крістерссона.