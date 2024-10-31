Орбан возмутился критикой от премьера Швеции: говорит об "инструкции из Вашингтона"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился критикой главы правительства Швеции Ульфа Кристерссона в свой адрес после заявлений о "честных выборах" в Грузии.

Об этом Орбан написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Кристерссон комментировал поездку Орбана в Тбилиси почти сразу после скандальных парламентских выборов.

Он также покритиковал Орбана за его слова, что выборы в Грузии якобы были "свободными и демократическими".

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"Орбан не говорит от имени европейских государств или Швеции – скорее от имени России, но не всех нас", – заявил он.

В ответ венгерский премьер заявил, что шведский премьер "получил указания из Вашингтона".

"Шведский премьер обвиняет меня в том, что я представляю интересы России в Грузии. Очевидно, он получил соответствующие указания из Вашингтона. Как печально", – отметил Орбан.

Накануне Венгрия также вызвала шведского посла из-за заявлений Кристерссона.