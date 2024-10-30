Угорщина обурилася критикою Швеції на адресу Орбана і його слів про вибори у Грузії
Посла Швеції в Угорщині викликали до МЗС через обурення Будапешта словами шведського прем’єра Ульфа Крістерссона на адресу Віктора Орбана та коментарів Орбана про "чесні" вибори у Грузії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє 444.hu.
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що викликав на розмову шведського посла через критику шведського прем’єра Ульфа Крістерссона на адресу Віктора Орбана.
Крістерссон коментував поїздку Орбана до Тбілісі майже одразу після скандальних парламентських виборів. Цей жест Орбана і його квапливе привітання грузинської влади з перемогою навіть до оголошення ЦВК попередніх результатів викликав великий резонанс у Європі, оскільки Угорщина зараз є головуючою країною у Раді ЄС.
Крістерссона сказав, що "усе вказує на те, що вибори у Грузії пройшли неналежно" і виглядає так, що результатам не можна довіряти. Він висловив жаль тим, що теперішня грузинська влада, перебуваючи під впливом Росії, перешкоджає зближенню Грузії з Європою.
Ульф Крістерссон також покритикував Орбана за його слова, що вибори у Грузії буцімто були "вільними і демократичними".
"Орбан не говорить від імені європейських держав чи Швеції – скоріш від імені Росії, але не всіх нас", – заявив він.
"Ми не толеруємо і не приймемо, щоб хтось ставив під питання, що ми представляємо наші власні інтереси, угорські національні інтереси чи позицію Угорщини", – відреагував Петер Сійярто та підтримав слова Орбана, який не ставить під сумнів чесність перемоги "Грузинської мрії".
"Брюссель і європейські ліберали не можуть усвідомити, що у Грузії виграли не ті, за кого вони вболівали, і що народ Грузії вирішив за себе і обрав не ліберальну, а консервативну, сувереністську партію, що виступає за мир і сімейні цінності, з підтримкою понад 50%", – сказав Сійярто.
Нагадаємо, Угорщина останньою з членів НАТО ратифікувала вступ Швеції до Альянсу – попри те, що найгучніші претензії до Швеції лунали від Туреччини, а Угорщина обіцяла "не бути останньою". Будапешт пояснював свої зволікання "нестачею поваги".
На початку жовтня Угорщина викликала посла Німеччини, яка розкритикувала угорську владу за підрив єдності в ЄС і НАТО.