Угорщина обурилася критикою Швеції на адресу Орбана і його слів про вибори у Грузії 

Посла Швеції в Угорщині викликали до МЗС через обурення Будапешта словами шведського прем’єра Ульфа Крістерссона на адресу Віктора Орбана та коментарів Орбана про "чесні" вибори у Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє 444.hu.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що викликав на розмову шведського посла через критику шведського прем’єра Ульфа Крістерссона на адресу Віктора Орбана.

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Крістерссон коментував поїздку Орбана до Тбілісі майже одразу після скандальних парламентських виборів. Цей жест Орбана і його квапливе привітання грузинської влади з перемогою навіть до оголошення ЦВК попередніх результатів викликав великий резонанс у Європі, оскільки Угорщина зараз є головуючою країною у Раді ЄС.

Крістерссона сказав, що "усе вказує на те, що вибори у Грузії пройшли неналежно" і виглядає так, що результатам не можна довіряти. Він висловив жаль тим, що теперішня грузинська влада, перебуваючи під впливом Росії, перешкоджає зближенню Грузії з Європою.

Ульф Крістерссон також покритикував Орбана за його слова, що вибори у Грузії буцімто були "вільними і демократичними".

"Орбан не говорить від імені європейських держав чи Швеції – скоріш від імені Росії, але не всіх нас", – заявив він.

"Ми не толеруємо і не приймемо, щоб хтось ставив під питання, що ми представляємо наші власні інтереси, угорські національні інтереси чи позицію Угорщини", – відреагував Петер Сійярто та підтримав слова Орбана, який не ставить під сумнів чесність перемоги "Грузинської мрії".

"Брюссель і європейські ліберали не можуть усвідомити, що у Грузії виграли не ті, за кого вони вболівали, і що народ Грузії вирішив за себе і обрав не ліберальну, а консервативну, сувереністську партію, що виступає за мир і сімейні цінності, з підтримкою понад 50%", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, Угорщина останньою з членів НАТО ратифікувала вступ Швеції до Альянсу – попри те, що найгучніші претензії до Швеції лунали від Туреччини, а Угорщина обіцяла "не бути останньою". Будапешт пояснював свої зволікання "нестачею поваги".

На початку жовтня Угорщина викликала посла Німеччини, яка розкритикувала угорську владу за підрив єдності в ЄС і НАТО.