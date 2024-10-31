У Молдові планували підпал ЦВК, правоохоронці кажуть про російський слід

Правоохоронці в Молдові затримали п’ятьох жителів Придністровського регіону, які, як стверджується, планували підпалити вхідні двері Центральної виборчої комісії та кілька автомобілів на стоянці поліції.

Про це заявила в четвер, 31 жовтня, Прокуратура по боротьбі зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS), пише "Європейська правда".

Кілька днів тому молдовські правоохоронці помітили чоловіка, який фотографував автомобілі на стоянці біля будівлі поліції Молдови. На допиті він не зміг пояснити мотив і плутався у своїх свідченнях, що змусило правоохоронні органи посилити моніторинг.

У наступні дні поліцейські помітили інших людей, які фотографували автомобілі біля ЦВК Молдови та інших державних установ.

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У ніч проти четверга правоохоронці затримали кількох людей, які збирались підпалити автомобілі на автостоянці поліції та вхідні двері молдовського Центрвиборчкому. У них вилучили дві пляшки із займистою рідиною, рукавички та одяг.

Підозрювані – віком від 18 до 42 років з міст Слободзея та Тирасполь, що в Придністровському регіоні. Вони розповіли на допиті, що їх завербував чоловік на ім'я Владімір з Москви, який пообіцяв 5 тисяч доларів за підпали автомобілів та приміщень.

Підозрюваних затримали на 72 години, правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всіх причетних, зазначає PCCOCS.

У Молдові раніше заявили, що Росія скерувала мільйони доларів на операції впливу в країні, зокрема втручання у вибори президента та референдум про вступ до Європейського Союзу.

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