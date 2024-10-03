Молдова стверджує, що Росія спрямовує мільйони на те, щоб завадити її шляху до ЄС

Влада Молдови викрила підтримувану Росією операцію за участю 130 тисяч громадян країни, метою якої було вплинути на голосування під час референдуму щодо вступу в Європейський Союз.

Про це розповів начальник національної поліції Молдови Віорел Чернаутяну, під час спілкування із журналістами, пише агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, Чернаутяну надав журналістам відео– та аудіоперехоплення.

"Росія має на меті не лише корумпувати виборців, але й спровокувати протести та дестабілізацію на території Молдови", – заявив він.

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За його словами, лише у вересні із Росії активістами виборчого блоку, пов’язаного із молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, було переведено $15 млн, спрямованих на дезінформацію, провокації та напади на державні установи.

Він акцентував, що платежі здійснюються шляхом переказів на картки банку, пов’язаного із Міністерством оборони Росії. Тим часом одержувачі коштів отримують інструкції через Telegram про те, як голосувати і поширювати неправдиву інформацію про ЄС.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

"Європейська правда" вже розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі в Молдові зусилля, а також фінансові ресурси для гібридної та дезінформаційної кампанії.

У Міністерстві закордонних справ Росії нещодавно обурилися радикальним зменшенням кількості виборчих дільниць, які Молдова відкриє в РФ для голосування своїх громадян на президентських виборах.

Детальніше про події читайте у статті: Атака на референдум. Як агенти Кремля планують зірвати голосування про "вступ" Молдови до ЄС.