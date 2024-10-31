В Молдове планировали поджог ЦИК, правоохранители говорят о российском следе

Правоохранители в Молдове задержали пять жителей Приднестровского региона, которые, как утверждается, планировали поджечь входную дверь Центральной избирательной комиссии и несколько автомобилей на стоянке полиции.

Об этом заявила в четверг, 31 октября, Прокуратура по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы (PCCOCS), пишет "Европейская правда".

Несколько дней назад молдовские правоохранители заметили мужчину, который фотографировал автомобили на стоянке у здания полиции Молдовы. На допросе он не смог объяснить мотив и путался в своих показаниях, что заставило правоохранительные органы усилить мониторинг.

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В последующие дни полицейские заметили других людей, которые фотографировали автомобили возле ЦИК Молдовы и других государственных учреждений.

В ночь на четверг правоохранители задержали нескольких человек, которые собирались поджечь автомобили на автостоянке полиции и входные двери молдовского Центризбиркома. У них изъяли две бутылки с горючей жидкостью, перчатки и одежду.

Подозреваемые – в возрасте от 18 до 42 лет из городов Слободзея и Тирасполь, что в Приднестровском регионе. Они рассказали на допросе, что их завербовал человек по имени Владимир из Москвы, который пообещал 5 тысяч долларов за поджоги автомобилей и помещений.

Подозреваемых задержали на 72 часа, правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех причастных, отмечает PCCOCS.

В Молдове ранее заявили, что Россия направила миллионы долларов на операции влияния в стране, в частности вмешательство в выборы президента и референдум о вступлении в Европейский Союз.

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