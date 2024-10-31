Кандидат у прем'єр-міністри Литви пообіцяв відновити зв'язки з Китаєм

Кандидат соціал-демократів на посаду глави уряду Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що його уряд прагнутиме відновити повноцінні дипломатичні відносини з Китаєм.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Палуцкас вважає, що мати нормальні відносини – "це, безумовно прагнення".

Він наголосив, що Європейський Союз намагається підтримувати дипломатичні відносини з Китаєм, хоча й вони "не райдужні".

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"Ми не можемо випадати з цього контексту і називати це лідерством", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи буде Литва домагатися повернення свого посла в Пекіні і повернення китайського посла до Вільнюса, Палуцкас відповів ствердно.

"Так. Безумовно, так", – наголосив він.

Однак, за його словами, нормалізація відносин відбуватиметься "без приниження, падіння на коліна і благання про щось".

"Ми суверенна країна, у нас немає залежності від Китаю і ніхто не намагається її створити, але дипломатичні відносини – це цінність. І їх дійсно потрібно мати", – заявив соціал-демократ.

За словами кандидата у прем’єри країни, Литва зробила "серйозну дипломатичну помилку", дозволивши Тайваню відкрити у Вільнюсі представництво з тайванською назвою.

Палуцкас, однак, утримався від відповіді на питання, чи буде він просити Тайпей змінити назву, якщо цього вимагатиме Пекін.

"Давайте не будемо спекулювати, ми не знаємо, про що попросять китайці. Ми не знаємо реальної ситуації", – додав він.

Зв'язки Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське", а не "Тайпейське". Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і ввів торговельні обмеження.

Інші офіси Тайваню у Європі та США використовують у назві "Тайпей", уникаючи згадок самого острова.

Після цього Тайвань оголосив про запуск кредитної програми на суму $1 млрд для фінансування спільних проєктів між литовськими та тайванськими компаніями у шести категоріях бізнесу.