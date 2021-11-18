У Литві почало роботу представництво Тайваню

У Вільнюсі почав роботу представницький офіс Тайваню, яке де-факто є посольством - попри спротив офіційного Пекіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Reuters та литовський мовник LRT.

У Тайпеї зазначили, що це "відкриває новий і перспективний" курс відносин з Литвою і для сторін є значний потенціал співпраці, зокрема в таких сферах як виробництво напівпровідників, лазерів та фінансові технології.

Представницький офіс буде займатися у Литві всіма питаннями, у тому числі консульськими. Офіс Тайпею у Латвії, який раніше відповідав за зв’язки з усіма балтійськими країнами, надалі опікуватиметься тільки Латвією та Естонією.

Влітку оголошення про майбутнє відкриття офісу викликало роздратування офіційного Пекіна, зокрема, литовського посла попросили покинути країну. Посол Литви у Китаї Діана Мічевічене повернулася до Вільнюса для консультацій у вересні.

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципів "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем, який Пекін вважає своєю відокремленою провінцією. Лише 15 країн мають офіційні дипломатичні зв’язки з Тайванем.

З цієї причини ЄС не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але взаємодіє з ним через інші формати співпраці.

Інші офіси Тайваню у Європі та США використовують у назві "Тайпей", уникаючи згадок самого острова.

На початку листопада Китай пригрозив наслідками через візит на острів офіційної делегації Європарламенту.

У 2020 році між Пекіном і Прагою виник скандал через візит на Тайвань голови Сенату Чехії.

Читайте також - Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві.









