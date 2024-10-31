Кандидат в премьер-министры Литвы пообещал восстановить связи с Китаем

Кандидат социал-демократов на пост главы правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что его правительство будет стремиться восстановить полноценные дипломатические отношения с Китаем.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Палуцкас считает, что иметь нормальные отношения – "это, безусловно стремление".

Он отметил, что Европейский Союз пытается поддерживать дипломатические отношения с Китаем, хотя и они "не радужные".

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"Мы не можем выпадать из этого контекста и называть это лидерством", – отметил он.

Отвечая на вопрос, будет ли Литва добиваться возвращения своего посла в Пекине и возвращения китайского посла в Вильнюс, Палуцкас ответил утвердительно.

"Да. Безусловно, да", – подчеркнул он.

Однако, по его словам, нормализация отношений будет происходить "без унижения, падения на колени и мольбы о чем-то".

"Мы суверенная страна, у нас нет зависимости от Китая и никто не пытается ее создать, но дипломатические отношения – это ценность. И их действительно нужно иметь", – заявил социал-демократ.

По словам кандидата в премьеры страны, Литва совершила "серьезную дипломатическую ошибку", позволив Тайваню открыть в Вильнюсе представительство с тайваньским названием.

Палуцкас, однако, воздержался от ответа на вопрос, будет ли он просить Тайпей изменить название, если этого потребует Пекин.

"Давайте не будем спекулировать, мы не знаем, о чем попросят китайцы. Мы не знаем реальной ситуации", – добавил он.

Связи Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское", а не "Тайпейское". Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Другие офисы Тайваня в Европе и США используют в названии "Тайпей", избегая упоминаний самого острова.

После этого Тайвань объявил о запуске кредитной программы на сумму $1 млрд для финансирования совместных проектов между литовскими и тайваньскими компаниями в шести категориях бизнеса.