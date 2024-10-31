У Німеччині кажуть про дієвість перевірок на кордонах

Німецька поліція виявила на 13% менше нелегальних перетинів кордону за перші три тижні після початку постійних прикордонних перевірок, якщо порівнювати з трьома тижнями до того.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними Федеральної поліції Німеччини, з 16 вересня по 6 жовтня на сухопутних кордонах ФРН поліція затримала 3464 іноземців, які намагалися в'їхати в країну без дозволу. З них 2073 були повернуті назад на кордоні.

Водночас у період з 26 серпня по 15 вересня німецька сторона зафіксувала 3984 несанкціоновані в'їзди та загалом 2353 відмови у перетині кордону.

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Поліція Німеччини вважає в'їзд несанкціонованим, якщо іноземець намагається перетнути кордон без чинного дозволу на проживання. Але відмовляють у в’їзді лише якщо людина не подала прохання про притулок або якщо для неї існує тимчасова заборона на повторний в'їзд.

У Німеччині з 16 вересня відновили перевірки на сухопутних кордонах з Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами та Данією.

Вибіркові перевірки діють на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією з середини жовтня 2023 року, а на німецько-австрійському кордоні вони були запроваджені ще восени 2015 року.

Ці кроки є частиною ширших змін у Німеччині стосовно нелегальної міграції. Більше про них – у статті Чужинцям більше не раді: як Берлін змінює політику в сфері міграції та чи постраждають українці.