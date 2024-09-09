Німеччина відновлює контроль на всіх сухопутних кордонах через мігрантів

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер розпорядилась запровадити тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах країни для обмеження людей, які в’їжджають без візи.

Про це з посиланням на джерела повідомили одразу кілька німецьких ЗМІ, зокрема DPA та Bild, а також агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Берлін вирішив посилити прикордонний контроль не лише для обмеження нелегальної міграції, але й для захисту внутрішньої безпеки від загроз ісламістського тероризму та транскордонної злочинності.

Німецька сторона вже поінформувала про обмеження Європейську комісію. Крім того, за даними Bild, Фезер хоче зустрітись із парламентською групою ХДС/ХСС для обговорення нових обмежень.

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Як пише DPA, уряд ФРН також розробив "модель ефективного примусового повернення відповідно до європейського законодавства", яка розширить можливість депортації іноземців, але її деталі невідомі.

Наразі примусове повернення на сухопутних кордонах Німеччини відбувається лише у певних випадках: якщо комусь заборонено в'їзд до країни або якщо він не подав прохання про притулок.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, з жовтня 2023 року, коли на сухопутних кордонах країни запровадити стаціонарний контроль, не пустили в країну понад 30 тисяч людей.

Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.