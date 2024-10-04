У Європарламенті обрали нового керівника комітету зі співробітництва з Україною

У Європарламенті фінського депутата Пекку Товері обрали новим головою Комітету асоціації ЄС-Україна – ключового інструменту співробітництва між Європарламентом та Верховною Радою України.

Про це політик повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Після обрання депутат відзначив, що викликів на його новій посаді вистачає, та "на щастя, у парламенті є дуже широка підтримка підтримки України".

EU Parlamentin Ukraina-delegaation puheenjohtajuus otettu. Nyt alkaa sitten ruhjominen, haasteita riittää. Onneksi parlamentissa on hyvin laaja tuki Ukrainan tukemiseen. pic.twitter.com/Kd6JpLPrL5 Реклама: October 3, 2024

"Якщо ми подивимося на попередню композицію Європарламенту, що підтримувала Україну, переважна більшість (депутатів) залишаються на такій же позиції. Тож я переконаний, що ми можемо розраховувати на таку підтримку й у майбутньому… Вся наша робота буде побудована на тому, чого потребує Україна. Це буде основою нашої роботи", – заявив згодом депутат, відповідаючи на запитання кореспондента "Укрінформу".

Він зауважив, що хотів би провести зустріч з українськими колегами з Верховної Ради якомога швидше, щоб визначити порядок денний двостороннього співробітництва.

У відповідь на уточнююче запитання журналістів щодо пріоритетів на посаді керівника профільного комітету ЄП по зв’язках з Україною, фінський депутат наголосив, що працюватиме не сам, а в складі великої групи однодумців, які підтримують Україну.

"Це енергетична безпека – адже зима наближається дуже швидко. Це військова підтримка, і те, що трапиться з нею після виборів в США. Навіть якщо Сполучені Штати після президентських виборів вирішать (її зменшити), ми маємо попіклуватися про це в Європі, заповнити нестачу, та продовжити підтримувати Україну", – наголосив Товері.

Він окремо наголосив, що для України, як і для будь-якої країни, що перебуває у війні, ключовим питанням залишається збереження єдності суспільства та політичних сил. За словами євродепутата, така єдність є ключем для збереження свободи й незалежності України.

Пекка Товері – колишній начальник Головного управління військової розвідки Фінляндії.

Нагадаємо, у вересні Європарламент у своїй резолюції закликав дозволити Україні бити по військових цілях в Росії.

А в липні Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, де засудив "миротворчість" Орбана.