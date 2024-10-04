В Европарламенте избрали нового руководителя комитета по сотрудничеству с Украиной

В Европарламенте финского депутата Пекку Товери избрали новым председателем Комитета ассоциации ЕС-Украина – ключевого инструмента сотрудничества между Европарламентом и Верховной Радой Украины.

Об этом политик сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

После избрания депутат отметил, что вызовов на его новой должности хватает, но "к счастью, в парламенте есть очень широкая поддержка поддержки Украины".

EU Parlamentin Ukraina-delegaation puheenjohtajuus otettu. Nyt alkaa sitten ruhjominen, haasteita riittää. Onneksi parlamentissa on hyvin laaja tuki Ukrainan tukemiseen. pic.twitter.com/Kd6JpLPrL5 Реклама: October 3, 2024

"Если мы посмотрим на предыдущую композицию Европарламента, которая поддерживала Украину, подавляющее большинство (депутатов) остаются на такой же позиции. Поэтому я убежден, что мы можем рассчитывать на такую поддержку и в будущем... Вся наша работа будет построена на том, в чем нуждается Украина. Это будет основой нашей работы", – заявил впоследствии депутат, отвечая на вопрос корреспондента „Укринформа".

Он отметил, что хотел бы провести встречу с украинскими коллегами из Верховной Рады как можно скорее, чтобы определить повестку дня двустороннего сотрудничества.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов относительно приоритетов на должности руководителя профильного комитета ЕП по связям с Украиной, финский депутат отметил, что будет работать не сам, а в составе большой группы единомышленников, которые поддерживают Украину.

"Это энергетическая безопасность – ведь зима приближается очень быстро. Это военная поддержка, и то, что случится с ней после выборов в США. Даже если Соединенные Штаты после президентских выборов решат (ее уменьшить), мы должны позаботиться об этом в Европе, восполнить недостаток, и продолжить поддерживать Украину", – подчеркнул Товери.

Он отдельно подчеркнул, что для Украины, как и для любой страны, находящейся в войне, ключевым вопросом остается сохранение единства общества и политических сил. По словам евродепутата, такое единство является ключом для сохранения свободы и независимости Украины.

Пекка Товери – бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии.

Напомним, в сентябре Европарламент в своей резолюции призвал разрешить Украине бить по военным целям в России.

А в июле Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил "миротворчество" Орбана.